Стало известно, сколько россиян повторно используют пластиковые пакеты

Москва, 5 июня. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, сколько россиян используют повторно пластиковые пакеты.

Социологи провели опрос, чтобы узнать отношение россиян к пластиковым пакетам. Знаменитая шутка про «пакет с пакетами» в каждом доме правдива, как оказалось, только для четверти населения страны (25%), которые подтвердили, что используют их повторно. Иногда или всегда берут новые пакеты 32% респондентов.

При этом большинство россиян (85%) выразили готовность отказаться или сократить их использование. 70% участников опроса считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования значительно уменьшит количество мусора, а также улучшит экологическую ситуацию.

Специалисты ВЦИОМ также поинтересовались, как россияне используют пакеты. Больше половины собеседников социологов (68%) заявили, что они необходимы для упаковки купленных товаров.

Каждый пятый гражданин России (18%) кладет покупки в свою обычную сумку или рюкзак. А каждый десятый (9% опрошенных) для походов в магазин завел специальную тканевую сумку.

Опрос был проведен 2 июня этого года. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство выступает за сокращение загрязнения окружающей среды. Он уточнил, что Россия должна поддержать мировую тенденцию и сократить использование пластика, пишет «Утро.ру».