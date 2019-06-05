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МЧС объяснило задержку подкрепления при трагедии с SSJ-100 в «Шереметьево»

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МЧС объяснило задержку подкрепления при трагедии с SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 5 июня. Дополнительные расчеты не сразу прибыли на место катастрофы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» из-за закрытой полосы, об этом сообщил замминистра МЧС Павел Барышев.

Барышев напомнил, что поисково-спасательные подразделения были в «Шереметьево» уже во время катастрофы, однако дополнительные расчеты прибыли с задержкой.

«Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», — заявил Барышев на полях международного салона «Комплексная безопасность».

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая в московском «Шереметьево». Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут полета экстренно вернулся в аэропорт вылета. При жесткой посадке у самолета надломились стойки и загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на хвостовую часть. Жертвами трагедии стали 41 человек.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет самолета Sukhoi Superjet 100. Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты лайнера, провела анализ полученных сведений и другие необходимые работы.

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Автор: Софья Куликова
Источник: РИА Новости
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