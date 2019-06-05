Зеленский заявил о смерти «российского имперского проекта»

Брюссель, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в Евросоюз смертью «российского имперского проекта». Об этом он заявил на сегодняшней встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском.

Зеленский находится в Брюсселе с первым рабочим визитом в качестве президента Украины. По его словам, европейская интеграция выступает гарантом системных внутренних изменений в стране, а также качественного исполнения реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — цитирует слова Зеленского его администрация в Twitter.

Украинский лидер считает, что вступление страны в Европейский союз станет путем к «демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

В ходе двусторонней встречи Туск со своей стороны пообещал, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, вне зависимости от развития ситуации в Донбассе.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила новым украинским властям об обещании «любой ценой» остановить обстрелы в Донбассе.

«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украине», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что данные в ходе предвыборной гонки обещания нужно выполнять, но на сегодняшний день обстрелы на юго-востоке Украины не прекратились. По сведениям экспертов, за последние дни их число выросло почти вдвое, добавила Захарова.