Садальский предположил, что Алибасова могли отравить

Москва, 5 июня. Известный актер Станислав Садальский предположил, что музыкального продюсера Бари Алибасова, который попал в больницу с ожогом пищевода, могли отравить.

«Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари. Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды (Федосевой-Шукшиной — прим. ФАН), Анечка с Фреей. Такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку», — пишет артист в Instagram.

Он также пожелал своему другу скорейшего выздоровления, закончив пост словами «мы еще повоюем».

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, после чего его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына продюсера, его отец принял химическую жидкость за сок. Алибасову на месте сделали промывание желудка, а затем госпитализировали.

PR-директор Алибасова заявил, что у мужчины диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Бари Алибасов является создателем и бессменным руководителем популярной в 1990-е годы группы «На-На». Коллектив был основан в 1989 году. Алибасов не только выступал продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, режиссировал фильмы-концерты о «На-На», а также писал тексты и музыку ко многим песням.

В ноябре прошлого года продюсер женился на советской и российской актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, вдове знаменитого российского писателя Василия Шукшина.