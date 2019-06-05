Захарова оценила американский ультиматум Турции из-за российских С-400

Москва, 5 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила американский ультиматум Турции в связи с покупкой ракетных комплексов С-400, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее власти США потребовали от Турции сделать выбор между российским и американским вооружением. При этом США предложили Анкаре несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Позднее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция не может обладать вооружением, которое создано для того, чтобы «противостоять американским ракетам». По ее словам, Турция должна отказаться от покупки комплексов С-400, если надеется получить американские истребители F-35.

По словам Захаровой, США путем запугивания и давления пытаются навязать всему миру собственные интересы. При этом США требуют от Европы содержать на своей территории ядерное оружие, а также вынуждают Китай держать на низком уровне тарифы на американские товары и полностью отказаться от конкуренции с США в телекоммуникационной сфере.

«Мексика должна оплатить США строительство стены. Япония должна забыть бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а весь мир должен признать что США победили во Второй мировой войне. Россия, я боюсь даже начинать перечислять, что мы должны делать. В Вашингтоне не боятся, что мир может попросить оплатить эти услуги?» — отметила Захарова.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали соглашение о поставке ракетных комплексов С-400. К осени 2019 года Анкара получит четыре дивизиона С-400. Власти США пытаются сорвать сделку, требуя от Турции отказаться от приобретения С-400. При этом Вашингтон обещает заблокировать поставки Анкаре многофункциональных истребителей пятого поколения F-35.