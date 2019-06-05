Суд заочно арестовал украинку, причастную к нападению на посольство РФ в Киеве

Москва, 5 июня. Российский суд заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, которая причастна к нападению на здание российского посольства в Киеве в 2016 году. Девушку объявили в международный розыск, сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, нападения на посольство РФ в Украине совершались группой агрессивно настроенных лиц с 5 по 10 марта 2016 года. Нарушители забросали здание «коктейлями Молотова». Противоправные действия были направлены на осложнение отношений между Россией и Украиной. При этом соседняя страна квалифицировала действия нападавших как хулиганство.

Следственный комитет отмечает, что, в соответствии с положениями Венской конвенции, на государстве пребывания лежит обязанность по обеспечению безопасности представительств других стран. Из этого следует, что Украина должна была принять все необходимые меры не только для защиты здания посольства во время нападения, но и, прежде всего, для создания условий, позволяющих привлечь к ответственности лиц, причастных к нападению.

Квалификация украинской стороной спланированной атаки в качестве хулиганства дает все основания СК России использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине. Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК РФ продолжает вести работу по уголовному делу, касающемуся нападения на посольство.