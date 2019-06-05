Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова призвала обратить внимание на блокировку российских СМИ в США

38
0 Оставить комментарий

Захарова призвала обратить внимание на блокировку российских СМИ в США

Москва, 5 июня. Вашингтон блокирует работу российских СМИ в США, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее суд Южного округа штата Флорида в США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RM Broadcasting, которая является партнером МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik USA.

Захарова сообщила, что руководство RM Broadcasting вынуждено либо прекратить сотрудничество с российским медиа, либо зарегистрироваться «в качестве российского агента вслед за МИА «Россия сегодня» и рядом других медиа-компаний».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что под предлогом обеспечения защиты прав американцев от мифического «вмешательства» РФ Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ в своей стране.

Дипломат напомнила об ужесточении цензуры в Интернете, где были заблокированы несколько российских СМИ.

«Фактически мы наблюдаем не что иное, как усиление кампании по зачистке информационного пространства в США и использование для этого законодательных рычагов. Мы можем квалифицировать это как акт прямого давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации», — сказала чиновница на брифинге. 

Она также призвала международное сообщество обратить внимание на сложившуюся ситуацию. 

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей ответило Facebook судебным иском за необоснованную блокировку своего аккаунта в социальной сети.

infox - new
Автор: Герман Парло
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров