Путин обсудил с главой КНР актуальные мировые проблемы

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные мировые проблемы и отметил, что позиции двух стран по ключевым вопросам близки, либо совпадают.

С таким заявлением российский лидер выступил, открывая переговоры Москвы и Пекина в расширенном составе.

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня. Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — отметил глава РФ.

Напомним, председатель Китая прибыл в среду в российскую столицу с государственным визитом. Самолет лидера КНР приземлился в московском аэропорту «Внуково — 2» в полдень. У трапа политика встречали российские чиновники, среди которых министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и замглавы МИД России Игорь Моргулов.

Визит китайского лидера пройдет с 5 по 7 июня. Стоит отметить, что он стал первым после избрания Си Цзиньпина на должность председателя КНР в марте прошлого года.

Церемония официальной встречи глав двух стран состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятии прозвучали российский и китайский государственные гимны. В церемонии участвовали члены делегаций обеих стран, с каждым из которых главы государств поздоровались за руку.

Лидер КНР ранее отметил, что отношения между Москвой и Пекином прошли испытания и стали более зрелыми. Он также выразил уверенность, что его визит в Россию будет плодотворным для обеих стран