Глава РЭО заявил, что отрасли обращения с отходами нужны серьезные инвесторы

Санкт-Петербург, 5 июня. В России необходимо создать экономические условия, чтобы серьезные инвесторы приходили в отрасль обращения с отходами. Такое мнение высказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на полях ПМЭФ.

Отрасль нуждается в полноценном развитии на всех уровнях, нужна дополнительная инфраструктура, считает глава РЭО. Речь идет о современных сортировочных комплексах, пояснил он.

Эта инфраструктура должна появиться в России в «достаточно в короткие сроки». Денис Буцаев подчеркнул, что в других странах мира данная задача решалась десятилетиями.

По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, в РФ создается новая отрасль по обращению с отходами, передает «360». Он добавил, что работа уже ведется, но есть отстающие регионы.

Ранее сообщалось, что РЭО разработал поправки к законодательству об обращении с отходами, которые восполнят пробелы в действующей системе регулирования.