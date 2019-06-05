Захарова рассказала, куда поедет в отпуск

Москва, 5 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, где планирует отдохнуть летом.

Захарова заявила, что после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поедет в Сочи в отпуск. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что была в Сочи в прошлом году, город оставил приятное впечатление.

«После питерского форума поеду в Сочи в отпуск. Была там в прошлом году, мне там понравилось», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Северной столице. На ПМЭФ-2019 особое внимание будет уделено перспективам развития российской и мировой экономки. Захарова напомнила, что в ПМЭФ принимает участие делегация МИД РФ во главе с министром Сергеем Лавровым, планируется ряд встреч.

В рамках ПМЭФ Лавров встретится с политиками ЦАР, Венгрии, Катара, запланирована трехсторонняя встреча глав МИД Катара, России и Сомали. Кроме того, министр иностранных дел РФ проведет переговоры с главами МИД Ботсваны, Сербии и генсеком ООН.

Захарова добавила, что 9 и 10 июня Москву посетит министр иностранных дел Мали Камисса Камара. Лавров проведет с ней переговоры 10 июня, будут обсуждаться гуманитарные, экономические вопросы, стороны коснутся освоения минеральных ресурсов, темы энергетики, предметно рассмотрят проблему противодействия терроризму.