Путин заявил о важности международной борьбы с угрозой ядерного терроризма

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Важно, что несмотря на непростую международную обстановку, участники инициативы продолжают взаимодействовать в конструктивном, партнерском ключе, исходя из общего понимания проблем, связанных с угрозой ядерного терроризма», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что участникам ГИБАЯТ удалось сформировать авторитетное экспертное сообщество, а также наладить обмен опытом и передовыми наработками. Путин подчеркнул, что в рамках инициативы проводится многоплановая работа по борьбе с терроризмом с использованием ядерного оружия и обеспечению защиты объектов и материалов.

Российский лидер также отметил, что участники инициативы многое сделали для универсализации международных договоренностей, в том числе Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма и других.

Путин выразил надежду, что в ходе пленарного заседания ГИБАЯТ будут проведены содержательные дискуссии, а по итогам мероприятия будут намечены пути по повышению эффективности борьбы с глобальными угрозами.

Кроме того в среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле. С этого мероприятия начался визит китайского лидера в нашу страну.