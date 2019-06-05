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МАК реконструировал полет потерпевшего крушение в «Шереметьево» самолета

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МАК реконструировал полет потерпевшего крушение в «Шереметьево» самолета

Москва, 5 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет самолета авиакомпании «Аэрофлот», который потерпел крушение в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Об этом говорится на сайте МАК.

Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты лайнера, провела анализ полученных сведений и другие необходимые работы, сообщили в комитете. Также специалисты исследовали данные бортовых и наземных средств объективного контроля и видеозаписи камер наружного наблюдения.

«На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении МАК.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск, однако вынужден был вернуться в столичный аэропорт. При посадке в лайнере случился пожар. Жертвами авиакатастрофы, которая случилась 5 мая, стал 41 человек.

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Автор: Данила Копп
Источник: Сайт Межгосударственного авиационного комитета
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