Зеленский поднимет в Брюсселе вопрос о новых санкциях против РФ

Киев, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель планирует обсудить вопрос о введении дополнительных санкций против чиновников из РФ из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Президент обсудит с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском планы по урегулированию ситуации в Донбассе, а также «применение мер пресечения против чиновников из России, виновных в паспортизации Донбасса». Об этом сообщается в Twitter администрации украинского лидера.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с первым рабочим визитом в Брюссель, где встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На встрече с Юнкером украинский лидер пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.

На вопрос, не скучает ли еврокомиссар по пятому президенту Украины, тот отметил, не разнимая рукопожатия: «У меня есть новый», после чего рассмеялся.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик могут в упрощенном порядке получить паспорт РФ. Сообщалось, что данное решение призвано защитить права и свободы человека и гражданина исходя из общепризнанных норм международного права.