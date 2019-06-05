Шаманов отреагировал на планы НАТО разместить радар в Черногории

Североатлантический альянс одобрил решение разместить 3D-радар на территории Черногории.

«Нашей стране одобрили выделение радара дальнего обнаружения для слежения за воздушным пространством. Радар дадут Черногории бесплатно для пользования на неопределенное время. В следующие два года будет проведена модернизация, обучение кадров и установка радара», — заявили в министерстве обороны Черногории.

В ведомстве считают, что установка прибора позволит «укрепить суверенитет» страны и обезопасить ее от внешних угроз.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей осудил Вашингтон за откровенно агрессивную политику. Он напомнил, как под невнятными и надуманными предлогами НАТО разместила свои военные объекты в граничащих с Россией странах.

«Во-первых, я оцениваю это как явно недружественный шаг. Если раньше они [США] размещали свои объекты на территории Румынии, Польши, говорили, что это ни на кого не направлено, то теперь стало ясно, что они усиливают разведывательную деятельность в отношении нашего государства», — говорит политик.

По словам Владимира Шаманова, сейчас необходимо проанализировать характеристики 3D-радара.

«Посмотрим, что это будет за радар, все будет зависеть от мощности излучения. Но это в любом случае на 100% является недружественным шагом по отношению к нашей стране», — рассуждает он.

Парламентарий с сожалением констатировал, что многие страны, на территории которых проживают славяне, поступаются собственным суверенитетом.

«Вдвойне печально, что это происходит на территории славянского государства. Когда нашим славянским братьям нужна Россия, они говорят, что мы — братья. А когда действия Запада направлены против России, они сопят в тряпочку», — заметил законодатель.

Он особо подчеркнул, что Россия симметрично отметит на любые действия НАТО.