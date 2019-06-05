Китайский автогигант Great Wall открыл завод под Тулой

Тула, 5 июня. Крупный китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод по производству внедорожников на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области. Об этом в среду заявил первый вице-губернатор региона Вячеслав Федорищев, выступая на церемонии запуска предприятия.

«Это одно из самых высокотехнологичных предприятий, которое создано не только в нашей области, но и в нашей стране. Для Тульской области всегда являлось и будет являться приоритетом развитие сотрудничества с КНР», — отметил он.

Ожидается, что в этом году завод выпустит три модели внедорожников Haval, а к 2023 году начнется производство компактных SUV-моделей. Стоимость проекта оценивается в 500 млн долларов, сообщает Infox.ru.

Ранее сообщалось, что компания Great Wall запустила продажи обновленного премиум-внедорожника WEY VV7. Новинка будет доступна в двух вариантах — стандартная версия VV7c и спортивная VV7s. Машина оснащена двухлитровым турбодвигателем мощностью 234 лошадиных сил. Мотор сочетается с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у машины установлен полный.