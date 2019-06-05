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Эксперты представили методику ускоренного похудения за 7 дней

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Эксперты представили методику ускоренного похудения за 7 дней

Москва, 5 июня. Специалисты по здоровому питанию представили методику ускоренного похудения за 7 дней. Одним из ключевых пунктов является минимизация потребления соли.

Согласно исследованиям, наиболее эффективная форма упражнений для уменьшения жира на животе — кардио-тренировки. Эксперты советуют делать упор на высокоинтенсивные занятия спортом, такие как бег и плавание.

Важную роль играет также и питание. При похудении эксперты советуют избегать употребления рафинированных углеводов, чтобы улучшить метаболические процессы. Обратили специалисты внимание и на жирную рыбу, содержащую белок и Омега-3. По их словам, употребление лосося, сардин или тунца поможет не только избавиться от жира на животе, но и снизить риск ряда заболеваний.

Эксперты представили методику ускоренного похудения за 7 дней

Завтракать, по мнению экспертов, лучше продуктами с высоким содержанием белка — греческим йогуртом, яичным белком. Они также посоветовали добавить в рацион курицу, молочные продукты и бобовые.

«Выпивание от четырех до пяти литров воды каждый день позволит сжечь больше калорий», — подчеркнули специалисты.

Не стоит избегать также употребления орехов, семян, чечевицы и фасоли, указали эксперты.

Ранее певица Валерия раскрыла бюджетный способ похудения к лету. Чтобы не набирать лишний вес и поддерживать фигуру, артистка следит за питанием: не ест мучное, сладкое, фастфуд, не пьет алкоголь и кофе. Кроме того, певица регулярно занимается спортом.

В то же время ученые из Кембриджского университета рекомендуют создавать дефицит калорий, употребляя больше низкокалорийной еды. Это можно сделать, не терзаясь муками голода.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Актуальные новости
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