Захарова объяснила появление русофобских видеоигр в США

Москва, 5 июня. Производители в Соединенных Штатах Америки создают видеоигры о борьбе с диктаторскими режимами, где Россия выступает в качестве злодея, сообщила официальный представитель иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее вышел трейлер популярной игры Call of Duty Modern Warfare, которая будет доступна для пользователей уже в 2019 году. Журналисты заметили, что русские в видеоигре представлены злодеями, а американцы — героями. В эфире телеканала «Россия 24» политолог Геворг Мирзаян рассказал о связях Минобороны США с Голливудом и разработчиками видеоигр. По мнению эксперта, новая игра — это средство массовой пропаганды против России.

Захарова объяснила появление антироссийских видеоигр в США. Она подчеркнула, что сценарий таких игр рекомендован властями США.

«Один из сценариев, когда Россия атакует страны Балтики и Восточной Европы. Также в качестве агрессоров в игре, разработанной американскими производителями, выступили КНДР, Китай, Иран. Одна из задач Вашингтона — сформировать в сознании молодежи негативное представление о целом ряде государств, а консолидации сил добра в играх будет происходить, вероятно, вокруг США. Идеологически США делят мир по принципу «свой-чужой», занимаются подменой понятий», — подчеркнула представитель МИД.

Она уточнила, что Москва рекомендует наладить выпуск игр для «объединения добра и справедливости против авторитаризма». Как пишет «Газета.ru», трейлер Call of Duty по войне в Сирии назвали русофобским.