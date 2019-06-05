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МИД РФ не спустит на тормозах нападение на сотрудника ООН в Косово

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МИД РФ не спустит на тормозах нападение на сотрудника ООН в Косово

Москва, 5 июня. Нападение на российского сотрудника ООН в Косово Михаила Краснощекова — это экстраординарная для Европы ситуация, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что на незаконное нападение и задержание российского дипломата должны были отреагировать все западные структуры.

«Косовские власти до 30 мая не давали разрешения перевезти его в Сербию. Структура, называющая себя МИД Косово, без опоры на международное право объявила его персоной нон грата. Это абсурд. Мы не позволим спустить это преступление на тормозах», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России также рассказала о состоянии Краснощекова. По ее словам, сотрудник ООН получил травму лицевых костей в результате ударов прикладами и о машину. Медицинскую помощь ему оказали только через несколько часов после задержания.

Напомним, что в конце мая спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. После этого  Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.

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Автор: Герман Парло
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