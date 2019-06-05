Матвиенко напомнила, что тема Крыма закрыта

Москва, 5 июня. Тема статуса Крыма закрыта, Россия ни с кем не будет обсуждать ее, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. По ее словам, Россия не ни с кем не намерена обсуждать решение, которое приняли крымчане на референдуме 2014 года.

«Тема Крыма закрыта, это уже исторически свершившийся факт — волеизъявление, которое отвечает всем международным нормам», — сказал Матвиенко в ходе V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

Председатель Совфеда сообщила, что участники форума уезжают из Крыма с пониманием того, что происходит на российском полуострове. Она добавила, что меняется мнение о происходящем и оно будет доноситься в те государства, откуда приехали гости форума.

«Это лучший способ донести правду», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский обсудит с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию «возвращения Крыма».

Напомним, Крым стал российским после того, как на полуострове в 2014 году прошел референдум, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией. Несмотря на то, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, Киев решение крымчан не признает. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».