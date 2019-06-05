Захарова назвала цель осквернения памятника Жукову в Харькове

Москва, 5 июня. Москва призывает Киев найти и наказать виновных в сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, а также принять меры по охране объектов культурного наследия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Миллионы людей были шокированы очередной варварской выходкой украинских национал-радикалов», — отметила она.

Дипломат назвала цель этой акции, которой, помимо устрашения, очевидно, была проверка украинского общества и новых властей «на иммунитет к вирусу национализма».

«Судя по откликам, большинство украинцев осудили этот акт вандализма. Памятник Жукову олицетворяет борьбу всех народов СССР против нацизма», — добавила она.

Россия в связи с произошедшим надеется, что предвыборные обещания остановить насилие любой ценой новые украинские власти все же будут выполнять, заключила дипломат.

Напомним, 2 июня активисты националистических и радикальных партий снесли бюст маршала Жукова. Полиция не стала мешать им, в итоге на месте памятника установили государственный флаг Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал произошедшее движением к «абсолютному, пещерному варварству».

Мэр Харькова Геннадий Кернес впоследствии призвал жителей города покончить с «революционной целесообразностью майдана». Градоначальник напомнил, что именно из-за политики декоммунизации, проводимой Киевом, имя маршала стало политически неугодным на Украине.

Кернес принял решение восстановить памятник маршалу, а вопрос о смене названия проспекта Жукова вынести на ближайшую сессию Харьковского городского совета.