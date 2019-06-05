Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей ярким нарядом

Лондон, 5 июня. Первая леди США Мелания Трамп произвела фурор на торжественном ужине, организованном президентом Штатов в Лондоне. Супруга Дональда Трампа поразила гостей ярко-алым платьем.

Торжественный ужин прошел в резиденции американского посла в Риджентс-парке 4 июня. Гостями мероприятия стали британский принц Чарльз и его супруга Камилла. Также на ужин вместе с мужем была приглашена премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая покинет этот пост 7 июня. Всего гостями приема стали 60 человек.

Мелания Трамп прибыла на ужин в ярком и шикарном платье-кейпе. Первая леди США выглядела несколько вызывающе рядом с герцогиней Корнуольской Камиллой, выбравшей элегантное белое платье. Тереза Мэй предпочла появиться на торжественном ужине в черном наряде. Также на приеме присутствовала дочь президента США Иванка Трамп. Она выбрала наряд цвета слоновой кости.

Гостей угощали изысканной закуской из помидоров с сыром бурата. Основным блюдом стала говядина, которую подавали с тонко нарезанным картофелем и морковью. В качестве напитков гостям предложили калифорнийские вина. Отмечается, что они значительно уступали по цене тем, которые накануне подавали на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп задремал на ужине в Букингемском дворце во время тоста королевы. Также он нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы II.