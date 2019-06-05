Билан признался фанатам, есть ли в его жизни секс

Москва, 5 июня. Известный российский певец Дима Билан решил порадовать фанатов и ответить на самые интересующие поклонников вопросы. Подписчики звезды в Instagram не упустили возможности разузнать о личной жизни певца.

Билан устроил «Лайк-тайм», в ходе которого пообщался с фанатами и ответил на провокационные вопросы. Как признались сами поклонники, рубрика получилась куда интереснее многих интервью со звездой.

Многие поклонники интересовались у 37-летнего певца, не планирует ли он завести семью. Певец признался, что пока семья не входит в его планы: «Спасибо, пока нет». Кроме того, Билан получил и множество нескромных вопросов о личной жизни. Фанаты поинтересовались, есть ли в жизни певца место для секса, пишут «Дни.ру».

«А что, все-таки кажется, что я живу в облаке из брома и невесомости? Есть, просто я не пихаю его во все посты. Период гиперсексуальности пройден. Люблю, умею, практикую», — ответил певец.

Также певец, рассказывая о самых романтичных моментах в жизни, вспомнил, как в 90-х годах у него была невероятная любовь, он целовался в разбитом парке аттракционов. Более того, певец признался, что был влюблен в 11-классницу.

Стоит отметить, что Билан активно общается с поклонниками, в том числе в соцсети Instagram. Ранее певец поделился с подписчиками «персональным» кошмаром. Билан признался поклонникам, что ему регулярно снится один и тот же кошмар. Артисту видится, будто он забыл текст на собственном шоу. Билан попросил у фанатов совета, как избавиться от навязчивых сновидений.