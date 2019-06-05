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Россия
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Минтранс РФ рассматривает проект создания регионального авиаперевозчика

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Минтранс РФ рассматривает проект создания регионального авиаперевозчика

Москва, 5 июня. Министерство транспорта России получило на прошлой неделе предложение по созданию региональной авиакомпании и в настоящий момент изучает данную инициативу. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он отметил, что пока проект прорабатывается, поэтому комментировать что-либо пока еще рано.

«Авиавласти уже сообщали Сбербанку и ВТБ, что готовы рассмотреть предложения по господдержке создания региональной компании. Эта позиция все еще актуальна», — пояснил Акимов агентству ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития рынка внутренних авиаперевозок и снижения цен на перелет в пределах страны. Он также распорядился, чтобы через шесть лет половина межрегиональных рейсов выполнялась напрямую, без пересадки в Москве.

Чтобы добиться этих целей, Минфин предлагает обнулить НДС на внутренние перевозки, а для всех транзитных рейсов через Москву поднять ставку налога до 18%. Отметим, что в настоящее время налог для всех внутренних рейсов составляет 10%.

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Автор: Антон Соколов
Источник: ТАСС
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