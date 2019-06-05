Бизнесмен Пригожин подаст иск в суд о защите деловой репутации против Соболь

Санкт-Петербург, 5 июня. Бизнесмен Евгений Пригожин подаст иск в суд против юриста так называемого ФБК Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили в пресс-службе его компании «Конкорд».

В «Конкорде» отметили, что высказывания Соболь могли создать у людей ложное восприятие образа Пригожина. Таким образом, бизнесмен имеет право защитить свою честь и репутацию в суде.

«Юридическая служба Евгения Викторовича Пригожина тщательно анализирует все высказывания Любови Соболь, но, к сожалению, несмотря на, как мы считаем, абсолютно ложный характер этих высказываний, юридическая казуистика препятствует обращению в суд в большинстве случаев», — уточнили в компании.

Однако в мае этого года Соболь позволила себе заявление, которое нарушает нормы закона о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это было сделано в программе «A-team». По мнению юристов, у иска против юриста ФБК есть перспективы.

«Юридическая служба Евгения Викторовича готовит соответствующие материалы для передачи дела в суд, — добавили в «Конкорде». — О передаче и содержании искового заявления пресс-служба проинформирует позже».

Одиозная Соболь является соратницей блогера Алексея Навального. В этом году они пытались шантажировать петербургского бизнесмена, требуя от него 300 миллионов рублей. В ответ в ФБК предложили прекратить нападки на самого Пригожина и его компанию. Предприниматель ответил категорическим отказом. После этого в Сети стали множиться фейки, связанные с его именем.

В марте против «Конкорда» не без участия Соболь был подан иск от родителей детей, якобы пострадавших от дизентерии в детсадах и школах Москвы. Однако авторы иска вскоре отказались от своих требований к компании, осознав, что ФБК воспользовался ими для своих личных счетов с Пригожиным.

Но нападки на бизнесмена со стороны ФБК не прекратились. В Сети было опубликовано так называемое «расследование» о деятельности предприятия «Московский школьник». Соболь не только обвинила компанию в якобы отравлении детей на основании подложных данных и фейков, но и почему-то связала это дело с фирмой «Конкорд». Однако «квалификация» Соболь как юриста оказалась столь низкой, что иск развалился: ни Пригожин, ни «Конкорд» никакого отношения к «Московскому школьнику» не имеют. Кроме того, один из участников того самого «расследования» признался, что читал на видео текст, написанный Навальным, и все заявления о «Московском школьнике» являются ложью. Как и в предыдущий раз заявители стали отказываться от исков, осознав, что их обманули.

Любые попытки журналистов выяснить у Соболь хоть что-то о ее коррупционных связях и фейковых «расследованиях» натыкаются на жесткое противодействие как ее самой, так и ее соратников по ФБК.