Опрос показал отношение украинцев к вступлению в НАТО и Евросоюз

Москва, 5 июня. Около 60% украинцев поддерживают вступление страны в Евросоюз и чуть более 50% одобряют вступление Украины в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает: 62% — за вступление Украины в Европейский союз (22% — против), 53% — в НАТО (31% — против)», — говорится в тексте документа.

Социологи отмечают, что за вступление страны в Евросоюз высказались 57% опрошенных, 24% респондентов отдали свои голоса за «равноудаленность от России и Запада», еще 10% проголосовали за вступление Украины в Таможенный Союз.

Больше всего поддерживают вступление в ЕС и НАТО в Центральной и Западной Украине. Социологи опросили две тысячи респондентов старше 18 лет по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

В минувшем феврале в конституцию Украины были внесены поправки, закрепляющие курс развития страны для вступления в Северо-Атлантический альянс и ЕС. Тем не менее, чтобы претендовать на членство в НАТО Украине потребуется достигнуть ряда критериев. Как полагают эксперты, в ближайшие 20 лет страну не пустят в альянс.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о вступлении страны в НАТО на референдум, когда граждане будут к этому готовы.