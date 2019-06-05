Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова рассказала, как НАТО пытается помочь США скрыть настоящие причины развала ДРСМД

78
0 Оставить комментарий

Захарова рассказала, как НАТО пытается помочь США скрыть настоящие причины развала ДРСМД

Москва, 5 июня. Североатлантический альянс, тиражируя обвинения в адрес России в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытается помочь Вашингтону скрыть настоящие причины развала соглашения и отвлечь внимание от реальных намерений США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Дипломат в ходе брифинга обратила внимание на то, что представители США и НАТО в последнее время делали ряд странных заявлений, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Она заявила, что руководство альянса продолжает обвинять Москву в нарушении ДРСМД и призывает «вернуться к соблюдению договора».

Представитель дипломатического ведомства предположила, что подобные заявления будут появляться все чаще вплоть до 2 августа — именно в этот день завершится процедура выхода Вашингтона из договора.

«Тиражируя обвинения в адрес нашей страны, представители НАТО пытаются, видимо, как мы понимаем, помочь Вашингтону закамуфлировать истинные причины развала ДРСМД и отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны», — сказала официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что Россия делала все возможное, чтобы спасти ДРСМД.

Напомним, в феврале американские власти объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Президент России Владимир Путин решил ответить зеркально на шаг Вашингтона: Россия приостановила участие в ДРСМД.

infox - new
Автор: Герман Парло
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров