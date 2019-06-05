Захарова рассказала, как НАТО пытается помочь США скрыть настоящие причины развала ДРСМД

Москва, 5 июня. Североатлантический альянс, тиражируя обвинения в адрес России в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытается помочь Вашингтону скрыть настоящие причины развала соглашения и отвлечь внимание от реальных намерений США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в ходе брифинга обратила внимание на то, что представители США и НАТО в последнее время делали ряд странных заявлений, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Она заявила, что руководство альянса продолжает обвинять Москву в нарушении ДРСМД и призывает «вернуться к соблюдению договора».

Представитель дипломатического ведомства предположила, что подобные заявления будут появляться все чаще вплоть до 2 августа — именно в этот день завершится процедура выхода Вашингтона из договора.

«Тиражируя обвинения в адрес нашей страны, представители НАТО пытаются, видимо, как мы понимаем, помочь Вашингтону закамуфлировать истинные причины развала ДРСМД и отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны», — сказала официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что Россия делала все возможное, чтобы спасти ДРСМД.

Напомним, в феврале американские власти объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Президент России Владимир Путин решил ответить зеркально на шаг Вашингтона: Россия приостановила участие в ДРСМД.