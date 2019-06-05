Аваков отказался увольняться после убийства ребенка полицейскими на Украине

Киев, 5 июня. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался увольняться после убийства пятилетнего мальчика украинскими полицейскими в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

По мнению Авакова, он несет персональную ответственность за трагедию, которая произошла в Переяслав-Хмельницком. Однако глава МВД заявил, что не намерен писать заявление об увольнении после гибели пятилетнего Кирилла Т.

«Я не напишу заявление об отставке, — заявил он в эфире телеканала NewsOne, — но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий».

Кроме того, министр внутренних дел Украины заявил, что не должен уходить с должности, как и глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Я не считаю, что он [Князев] должен идти в отставку, — выразил мнение Аваков. — Он хорошо работает и делает все, что в его силах».

В этот понедельник в больнице скончался пятилетний мальчик. 31 мая малыш получил пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе. По версии полиции Киевской области, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе «пристреливал ружье». Стрелявший и его знакомый, который оказался также сотрудником силового ведомства, были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а затем арестованы судом на два месяца.

Ряд украинских депутатов после трагедии инициировали в Верховной раде сбор подписей за отставку Авакова. Украинцы также организовали сбор подписей под электронной петицией к президенту Украины с требованием отставки главы МВД.

Смерть мальчика получила на Украине широкий резонанс: по стране прокатились акции протеста, участники которых требуют отправить в отставку Авакова, «покрывающего своих подчиненных».