МИД РФ обвинил США в эскалации напряженности в Арктике

Москва, 5 июня. Воинствующая риторика советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в отношении Арктики свидетельствует об эскалации Вашингтоном напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявление Болтона (советника президента США по нацбезопасности Джона – Прим. ред.) о намерении США бросить вызов России в Арктике, судя по воинствующей риторике, линия идет на эскалацию напряженности. Неслучайно акцент делается на увеличении расходов. Такой подход чреват самыми неблагоприятными проблемами для стран региона», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила США в эскалации напряженности, добавив, что подобный подход США свидетельствует о попытке навязать деструктивную политику в регионе.

Ранее Болтон, выступая перед выпускниками академии береговой охраны США, заявил, что Вашингтон намерен бросить вызов России в Арктике. По словам американского политика, США намерены установить круглогодичное присутствие в Арктике. Вашингтон намерен восстановить лидерство Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения, подчеркнул Болтон.

Кроме того, в МИД РФ призвали США отказаться от давления на власти Венесуэлы. Захарова напомнила, что Венесуэла на протяжении последних двух лет живет под угрозой потенциальной агрессии США. Она также добавила, что США продолжают подготовку общественного мнения к возможному военному вторжению в Венесуэлу.