Представитель ЛНР на переговорах с Киевом отметил изменения в настрое оппонентов

Минск, 5 июня. Заседания контактной группы проходят в Минске. Главной темой, обсуждаемой в гуманитарной подгруппе, стал обмен пленных по формуле «всех на всех».

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал представитель Луганской народной республики на минских переговорах, экс-советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Сейчас идут заседания рабочих групп. В гуманитарной [подгруппе] обмен, конечно же, обсуждается — это один из ключевых вопросов», — сообщил он.

При этом, по его словам, каких-то конкретных результатов пока нет.

«Мы сейчас пытаемся понять, насколько изменился настрой украинской стороны. Пока мы только наблюдаем, что появилось больше сдержанности», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, что гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон — востока и запада страны — стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек, включая военных и гражданских. Что же касается пленных и пропавших без вести, то речь может идти о нескольких сотнях человек.

Проходящие сейчас в Минске переговоры — первые с момента вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. В ходе своей предвыборной компании он неоднократно заявлял о готовности вернуть домой всех граждан Украины, попавших в плен.

В свою очередь, представители Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность осуществить прописанный в минских соглашениях от 2015 года обмен по формуле «всех на всех».