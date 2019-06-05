Москва, 5 июня. На Петербургском международном экономическом форуме будут рассмотрены вопросы устойчивого развития глобальной экономики, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, площадка для встречи мировых лидеров стоит в одном ряду с самыми крупными международными мероприятиями. Она напомнила, что в ПМЭФ принимает участие делегация МИД РФ во главе с министром Сергеем Лавровым, планируется ряд встреч.

6 июня состоятся переговоры с главой Всемирной продовольственной программы Дэвидом Бизли, политиками из ЦАР, Венгрии, Катара, запланирована трехсторонняя встреча глав МИД Катара, России и Сомали. По словам Захаровой, Лавров на ПМЭФ встретится с главами МИД Ботсваны, Сербии и генсеком ООН.

«7 июня состоится встреча с главой МИД Ботсваны Юнити Доу, руководителем дипломатии Сербии Ивицой Дачич, генсеком ООН Антониу Гутерришем. Как всегда график подвижен», — уточнила Захарова.

В рамках деловой программы форума при поддержке МИД 6 июня состоится информационная сессия. Участники мероприятия, в их числе депутаты, представители журналистского сообщества обсудят проблему интернет-цензуры в условиях информационного противостояния.

Захарова добавила, что 9 и 10 июня Москву посетит министр иностранных дел Мали Камисса Камара. Лавров проведет с ней переговоры 10 июня, будут обсуждаться гуманитарные, экономические вопросы, стороны коснуться освоения минеральных ресурсов, темы энергетики, предметно рассмотрят проблему противодействия терроризму.

В рамках ПМЭФ 10 и 11 июня пройдут «Примаковские чтения», которые посвятят 90-летию со дня рождения экономиста и политика Евгения Примакова. 11 июня на заседании Лавров выступит с докладом об актуальных международных проблемах, ответит на вопросы участников дискуссии.

С 9 по 13 июня в Москве с визитом будет находиться делегация Гренады, участники которой 11 июня проведут переговоры с Лавровым. Особое внимание будет уделено улучшению связей России и Карибского сообщества. По словам Захаровой, визит делегации на ПМЭФ подтверждает обоюдный конструктивный подход сторон.