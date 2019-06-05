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Полигон «Новоселки» под Петербургом проинспектировал Сергей Боярский. ФАН-ТВ

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На закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Новоселки» в июне 2018 года началась рекультивация. Спустя год, в день эколога, проверить состояние свалки приехал депутат госдумы Сергей Боярский. Он отметил, что проект рекультивации предусматривает применение современных технологий, которые способствуют быстрому восстановлению нарушенных земель.

Полигон «Новоселки» под Петербургом проинспектировал Сергей Боярский. ФАН-ТВ

На сегодняшний день уже более 250 тысяч кв. м покрыто бантоматом и дренажным матом. Всего площадь городской свалки составляет 83,5 га. Крикливых чаек больше не слышно, а жители Приморского района наконец-то могут вздохнуть — в прямом смысле слова. К окончанию всех работ полигон покроют плодородной почвой и посеют траву.

«Через 5-7 лет никто и не вспомнит, что когда-то здесь была огромная свалка», — отмечает парламентарий.  

Полигон «Новоселки» под Петербургом проинспектировал Сергей Боярский. ФАН-ТВ

Кирилл Пащенко, заместитель председателя комитета по благоустройству добавил, что город сейчас делает ставку на самую экологичную технологию, которая существует в мире, — на технологию аэробного компостирования. Способ заключается в том, что органические твердые отходы обезвреживаются в специальном биобарабане. В Петербурге их, кстати, около 10.

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Автор: Анастасия Иванова; Александр Яремчук
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