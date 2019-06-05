Власти Судана начали срочное расследование всплеска насилия

Хартум, 5 июня. Переходный военный совет Судана заявил о запуске расследования недавней вспышки насилия в стране. Об этом во вторник заявил заместитель главы совета генерал Мохаммед Хамдан Дагало.

«Совет инициировал независимое, срочное и прозрачное расследование и ожидает быстрых результатов. Любой человек, который перейдет границы, будет наказан», — отметил он.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и о начале переходного периода.

Министерство иностранных дел России призвало Хартум разрешить кризисную ситуацию мирным путем. Москва также приветствовала решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.

В то же время она призвала новые суданские власти разрешать все внутриполитические конфликты только мирным путем и на основе национального диалога.



Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер считает, что если назначенные на 2020 год выборы пройдут в нормальном правовом режиме, то Судан станет положительным примером мирной передачи власти как для народа страны, так и для соседних африканских государств.