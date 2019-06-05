МИД РФ решительно осудил новые санкции США против Кубы

Москва, 5 июня. Россия решительно осуждает введение новых ограничительных мер США портив Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США», — сказала Захарова.

Она также добавила, что введение американских санкций против Кубы наносит ущерб интересам простых граждан, в результате чего они лишаются элементарных прав и свобод, о которых любят рассказывать в Вашингтоне.

4 июня министерство финансов США запретило заходы пассажирских и туристических судов в морские порты Кубы. Запрет распространяется на круизные корабли и яхты. Кроме того, санкции США запрещают поставки автомобилей и самолетов на Кубу. По данным Минфина США, причиной введения санкций стала поддержка кубинскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в 2015 году США и Куба взяли курс на улучшение двусторонних отношений. В 2016 году тогдашний президент США Барак Обама посетил с официальным визитом Кубу, где также было открыто американское посольство. В 2017 году новый президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть политику Вашингтона в отношении Кубы, несмотря на курс на нормализацию отношений между странами.

В декабре 2018 года США ввели санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». При этом в Вашингтоне пообещали бороться с их «антидемократическими режимами».