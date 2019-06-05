Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Кремле

Москва, 5 июня. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в Кремле. С этого мероприятия начался визит китайского лидера в нашу страну.

Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятии прозвучали российский и китайский государственные гимны. В церемонии участвовали члены делегаций обеих стран, с каждым из которых главы государств поздоровались за руку.

Государственный визит имеет высший статус в протокольной практике. Церемония официальной встречи — один из обязательных пунктов программы во время государственного визита.

На встрече Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят политическое и экономическое сотрудничество России и Китая. Также лидеры затронут тему торговой войны между КНР и США.

Председатель КНР прибыл в Россию с трехдневным визитом. Вместе с Владимиром Путиным он посетит церемонию передачи двух гигантских панд Московскому зоопарку. Черно-белые медведи являются национальным символом Китая, а отправка этих животных в другие страны стала традицией, которой дали название «дипломатия панд».

Также в рамках визита в Россию китайский лидер посетит Петербургский международный экономический форум. Отметим, что Си Цзиньпин впервые приехал в нашу страну после его избрания на должность председателя КНР в марте прошлого года.