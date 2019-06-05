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Экономика

Медведев пригласил Словакию подключиться к «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку»

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Медведев пригласил Словакию подключиться к «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку»

Москва, 5 июня. Москва и Братислава должны найти взаимовыгодные решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с коллегой из республики Петером Пеллегрини.

По его словам, обсуждение этого вопроса уже ведется между министрами двух стран.

«Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнеров из Словакии в этом участвовать», — сказал глава российского правительства.

Медведев отметил, что каждое государство «должно блюсти свои экономические интересы», поэтому Москва понимает озабоченность Братиславы «по поводу того, что произойдет с транзитными доходами» в Словакии в случае прекращения транзита российского газа в Европу через Украину.

Премьер Словакии, в свою очередь, подчеркнул, что реализация проекта «Северный поток — 2» окажет влияние на газотранспортную инфраструктуру республики. По его словам, Братислава ищет способ ее использовать и включить в транзит газа в случае работы двух трубопроводов.

Медведев пригласил Словакию подключиться к «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку»

Напомним, в прошлом месяце лидеры США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини высказались против проекта «Северный поток — 2». Они сравнили его с «геополитическим оружием».

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов подчеркнул, что слова премьера Словакии о «Северном потоке – 2» связаны с желанием США потеснить Россию на европейском рынке энергоносителей. Он указал, что республика из-за своего географического положения, а именно отсутствия выхода к морю, не имеет возможности строительства СПГ-терминалов, а значит всегда будет ориентироваться на трубопроводные поставки.

Медведев пригласил Словакию подключиться к «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку»

«Северный поток — 2» будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Как не раз отмечали эксперты в аналитических материалах, трубопровод обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

При этом категорически против проекта выступают США, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Кроме того, власти Украины боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, высказывается против также и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

«Турецкий поток» — международный проект газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения стартовало еще в мае 2017 года. 

 

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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