Изгнанного с российского ТВ украинца Непогодина назвали жертвой технологий США

Лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот объяснил поведение украинского писателя и журналиста Всеволода Непогодина в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», которое привело к его изгнанию.

Во вторник, в вечернем эфире программы Непогодин выкрикивал оскорбления и показывал неприличные жесты во время прямого включения начальника пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова из Донецка, в ходе которого тот рассказывал об обстреле Вооруженными силами Украины мечети «Ахать Джами». При этом Непогодин назвал «террористами» тех, кого обстреляли. Ведущие политического ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов выгнали его из своей студии, заявив, что он «более никогда не появится в их программе».

«Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения», — написала в своем Telegram-канале Скабеева.

Однако украинец в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что его «оболгали и дискредитировали» и похвастался, что, несмотря ни на что, сегодня будет выступать в программе «Кто против?» на канале «Россия 1», из которой, к слову, 13 мая его выгонял ведущий Владимир Соловьев.

Лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, который вчера тоже был гостем программы «60 минут» и видел разгоревшийся скандал с непогодиным, в беседе с ФАН заметил, что других экспертов с Украины, отстаивающих политику Киева, к сожалению, нет.

«Если говорить объективно, то Непогодин и такие, как он, Вячеслав Ковтун, например, они все являются яркими представителями постмайданного класса людей, «революционеров», как они сами себя называют. Находясь в коридорах власти и общественно-политическом пространстве, они шестой год насилуют Украину. Для нормального человека общение с подобными людьми неприемлемо, но мы вынуждены это делать, к сожалению, потому что это представители современной Украины», — объяснил Юрий Кот.

По словам политолога, вчера в студии программы «60 минут» Непогодин обозвал «дебилом» представителя ДНР и, уходя, демонстративно вскинул средний палец вверх и подпрыгнул так, как принято скакать у украинских националистов.

«Он показал, с какими людьми приходится иметь дело российским политикам и жителям Донбасса. Эти непогодины способны только на тупую агрессию, они не умеют слушать и рассуждать. У них одна пластинка. Может, это и есть результат той самой американской технологии, которую Вашингтон испытал на украинцах? Не думаю, что такое огромное количество людей могли просто так сойти с ума. Непогодин — жертва технологии США», — сказал Юрий Кот.

По его словам, «так называемых украинских экспертов вроде Непогодина и Ковтуна, вылизывающих украинскую власть, какой бы он ни была, объединяют абсолютное невежество, бездуховность и алчность».