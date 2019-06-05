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Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали в Москве

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Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали в Москве

Москва, 5 июня. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Мали Камиссой Камара, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. По ее словам, встреча пройдет в Москве 10 июня, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава внешнеполитического ведомства Мали будет находиться в России с 9 по 10 июня. На переговорах Лавров и Камара планируют обсудить активизацию российско-малийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Кроме этого, дипломаты уделят особое внимание перспективам развития делового партнерства.

«Также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и африканской повестки дня с акцентом на вопросы поддержания мира и стабильности в Африке», — сказала представитель дипломатического ведомства.

Напомним, в четверг стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В мероприятиях форума примут участие делегация МИД РФ во главе с Лавровым. Глава дипведомства России проведет переговоры с министрами иностранных дел ЦАР, Катара, Ботсваны и Венгрии.

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Автор: Герман Парло
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