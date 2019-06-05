Распространитель слухов о «погибших в Дзержинске» объяснил свое поведение

В социальных сетях до сих пор распространяется ложная информация о ЧП на заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил житель города Илья Асланян. Диалог завязался из-за комментариев самого Асланяна в паблике «Типичный Дзержинск» во «ВКонтакте».

«Хорошо, что вчера выходной был и остальные заводы по цепочке не пошли, а то быть нам всем в одном большом котловане […] Не жалко завод и руководителей, которые виновны… Жалко невинных погибших и пострадавших, работающих в это время на заводе или же дома в городе», — написал Илья 2 июня, на следующий день после происшествия.

Напомним, что от взрывов на «Кристалле» 1 июня, по последним данным, пострадали 116 человек, однако никто не погиб. Таким образом, Асланян вольно или невольно распространил заведомо ложную информацию о «невинных погибших».

Как пояснил Асланян в личной переписке, сам он работает «на соседнем заводе», а на вопрос о том, были ли все-таки погибшие, ответил, что «это не к нему».

«Мои родственники, слава богу, целы, только испугались хлопков, а супруга беременная так вообще разревелась», — заявил автор комментария.

На упоминание о том, что в Интернете немало ложных сведений о жертвах, автором одного из которых является и он сам, Илья призвал не воспринимать всерьез все, что появляется в Сети.

«Там сейчас много «желтого» и фейков по ЧП — читать между строк нужно. Надеюсь, накажут всех кто виновен (в аварии. — Прим. ФАН)», — ответил Асланян.

Печально, что система оповещения одно время молчала, и с какой стороны был хлопок, знали не все, также обратил внимание житель Дзержинска.

«Страшновато, когда понимаешь, что если бы рванул химзавод и был бы выброс, жертвы бы точно были, и немало. И ответить вам мало кто бы смог сейчас. Слава богу, все обошлось. Но осадок остался. У меня сейчас одно на уме — лишь бы у супруги было все нормально, без последствий», — объяснил свое поведение собеседник ФАН.

Сразу после ЧП на заводе в Дзержинске в социальных сетях стали распространяться сведения о погибших и угрозе всем жителям, а также призывы в срочном порядке покинуть город. Вот лишь несколько подобных фейковых сообщений:

«Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но мне кажется, началось…»

«В Дзержинске устанавливаются блокпосты. Вводится «закрытый режим», журналистов не пускают. Интернет пока что не работает. В городе замечены станции РЭБ».

«Ахмед Нариманов был обычным рабочим в Дзержинске, сегодня прогремел взрыв, и 7 человек из его бригады погибли, ему же оторвало руку, но это не остановило его от спасения оставшихся членов бригады под завалами, он успел вынести еще 10 человек, прежде чем умер от потери крови, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»

Последнее сообщение сопровождалось фотографией человека, похожего на администратора Интернет-ресурса 2ch.hk Наримана Намазова, и для «тех, кто в курсе», являлось не более чем циничным стебом. Однако менее искушенные пользователи Сети вполне могли принять информацию о «семи погибших» за чистую монету.

При этом весь день 1 июня и в последующие дни информация о жертвах постоянно опровергалась властями. Одним из последних на эту тему стало заявление главы Дзержинска Ивана Носкова. В эфире местного телевидения 4 июня он призвал доверять исключительно официальным данным.

Тем не менее, публикации о погибших при взрывах на заводе «Кристалл» появляются до сих пор, только теперь это косвенные упоминания о возможных «скрытых» жертвах.

«Что-то в отчете про пострадавших я не слышал фразы «погибшие отсутствуют» или что-то типа того. Понятно, что если не сказал, то вроде как и не соврал. Мое мнение, что если жертвы и есть, то сейчас будут вливать бабки, чтоб эта информация не прошла. Второй случай на заводе. А это возможное закрытие. А это оборонка. А оборонка — это такие бабки», — написал сегодня в том же паблике Владимир Березкин.

«Любой взрыв пороха — это лучевая болезнь. Даже солнце может рак вызвать. Чем больше скрываете, тем хуже. Надо только РХБЗ в защите посылать и все собирать — это типа стройбат. А то было, что в Чернобыле пожгли себя, а от радиации живут еще. Защиту надо, не смотреть на пожары химзаводов, не дышать гарью, а то там пластик тот же ядовит, если не для пищевых продуктов и прочее», — написал там же Олег Мельник.

«Наверное, сотня смертей, раз такая воронка стала, по-любому все засекретили, раз щас там одни фсбэшники и МЧС других областей нагнали. В мясо все, жаль родственников», — предположил в том же паблике Василий Абашев.

Первым о необходимости борьбы с такими сообщениями заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 2 июня он предложил рассмотреть возможность применения так называемого «закона о фейковых новостях».

С аналогичной инициативой выступил и глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в Facebook. Позднее Роскомнадзор заявил, что по требованию Генпрокуратуры РФ внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях.

В беседе с корреспондентом ФАН результативность применения «закона о фейках» в данной ситуации оценил один из его авторов, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин.

«Говорить об эффективности (закона. — Прим. ФАН) рано, потому что надо, чтобы прошло время. Но совершенно очевидно только одно, что этот закон востребован, он принимался именно для таких случаев, он должен применяться», — заявил член фракции «Единая Россия».

Полным-полно злоумышленников, которые готовы использовать любой повод, чтобы вбрасывать недостоверную, заведомо ложную информацию, чтобы раскачивать ситуацию и создавать панику, добавил первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«И самое большое количество таких сообщений приходит из-за рубежа, как показывает практика. Но их-то надо блокировать у нас здесь — на этот закон и был направлен», — отметил Вяткин.

По словам парламентария, на данный момент самое главное — то, что закон начал применяться.

«Если что-то будет пробуксовывать, то мы поправим», — подытожил собеседник ФАН.

В Генеральной прокуратуре РФ комментировать информацию о применении норм закона отказались.

Напомним, 1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов, после чего начался пожар. По последним данным, пострадали 116 человек, однако никто не погиб.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и здоровью граждан, общественному порядку или безопасности. За нарушение этого закона предусмотрен штраф от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.