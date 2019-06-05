Зачем на Украине инициируют проверку в отношении «Нафтогаза»

Украинское правительство и «Нафтогаз» находятся на ножах. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Проверка «Нафтогаза»

Украинский Кабмин обяжет НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на газ. Об этом заявил пока еще действующий премьер-министр Владимир Гройсман.

«В очередной раз я вижу манипуляцию и завышенные цены со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Я говорю это официально. Я считаю, что НАК «Нафтогаз Украины» утвердил цены, которые выше рыночных, на июнь месяц. То же самое они планируют сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК «Нафтогаз Украины» злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю», — заявил Гройсман.

Кроме того, он отметил, что правительство обратится к Антимонопольному комитету, Счетной палате, Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе для того, чтобы создать общую группу по проверке формирования цены на газ внутри «Нафтогаза». Гройсман выразил уверенность, что цена должна быть в пределах 7,7-8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

«На ножах»

Как заметил Артем Журко, ситуация с ценой газа для населения на Украине выглядит весьма странной. Согласно постановлению кабинета министров Украины, с 1 ноября прошлого года стоимость природного газа для населения Украины должна была составлять не выше 8550 гривен за 1000 кубических метров. При этом цена, установленная НАК «Нафтогазом» на июнь, уже составляет 8 626 грн.

«Газ как для населения, так и для промышленности не имеет постоянной фиксированной цены. Фактически «Нафтогаз» делает ежеквартальный расчет цены, исходя из цен рыночных, для каждого месяца отдельно. При этом газ населению отпускается по цене, действовавшей в предыдущем месяце для промышленности. Ни для кого текущая июньская цена не должна была быть сюрпризом в принципе. Но Гройсман почему-то бьет тревогу именно сейчас», — пояснил Артем Журко.

Эксперт заметил, что уже в мае постановлением именно Кабмина под руководством Гройсмана было принято решение, что верхняя ценовая планка газа для населения составляет 9 717 гривен. При этом эта цифра закреплена до конца года, до середины отопительного сезона, и, скорее всего, к этому времени вполне можно ожидать и такой предельной цены газа для населения.

«На самом деле Кабмин и «Нафтогаз» долгое время находятся, мягко говоря, на ножах. Кабмин вынужден был выкручиваться под нужды населения, зарабатывая политические очки Петру Порошенко, и между постоянными рекомендациями, меморандумами, а иногда и требованиями МВФ. Снижения цены на газ, если и происходили, то были вымучены, а реальная цена падала весьма незначительно, что давало повод говорить о неких успехах правительства Гройсмана. Затем снова все возвращалось на круги своя, и цены на следующий месяц снова взлетали», — добавил Артем Журко.

Эксперт заметил, что сегодня Порошенко остался не у дел, а Гройсман затеял собственный политический проект, при этом понимая, что руководить Кабмином ему осталось недолго. Он пробует заработать себе политические очки. Тема тарифов для населения весьма болезненная.

«Новая команда Зеленского, еще пока пытающаяся сформулировать дальнейшее видение по тем или иным вопросам, тоже оказывается в не очень хорошей ситуации. Удорожание цены на газ явно не сочетается с предвыборными обещаниями нового президента. Переговоры с Россией анонсируются несмело, но переходить к реальной повестке дня пока никто не торопится, чем собственно и пользуются оппоненты Зеленского, ставя его в неудобную ситуацию», — заключил Артем Журко.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что у них нет технической модели работы украинского ГТС после прекращения транзита российского газа.