Кучма назвал бредом предложения перенести переговоры по Донбассу из Минска

Киев, 5 июня. Минск является единственным местом, где можно вести нормальный диалог по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он назвал полным абсурдом предложения перенести переговорную площадку в другое место.

«Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», — цитирует Кучму пресс-служба администрации Лукашенко.

Белорусский лидер в ответ иронично заметил: «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему».

Напомним, что Леонид Кучма был представителем Киеву на переговорах в Донбассе при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. 3 июня уже новый президент страны Владимир Зеленский снова поручил Кучме представлять Киев на переговорах в Минске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это назначение, подчеркнул, что Кучма является опытным политиком, однако для того, чтобы ситуация в Донбассе сдвинулась с мертвой точки, нужна концептуальная позиция Зеленского.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, однако украинская сторона с тех пор не выполнила ни одного из указанных в нем пунктов.