На Украине рассказали, как верхушка ВСУ и чиновники воруют миллиарды благодаря войне в Донбассе

Киев, 5 июня. Украинское командование проворачивало миллиардные аферы с военной техникой в ходе гражданской войны в Донбассе, прикрываясь Россией. Об этом рассказал президент украинской ассоциации производителей вооружений и военной техники Вадим Кодачигов.

По словам Кодачигова, верхушка ВСУ и чиновники воруют миллиарды благодаря войне в Донбассе, за последние два года хищения на предприятиях «Укроборонпрома» превысили 20 млрд гривен. Эксперт объяснил, что схема аферистов банальна – они перепродают государству товары дороже, чем они действительно стоят. Вся афера прикрывается понятием «рыночной экономики», при этом действуют ГОСТы приемки техники 1968, 1972, 1974 годов.

В пример эксперт привел схему покупки кресла, которое само по себе стоит 5 тысяч гривен. При этом разрешенная наценка составляет 20%.

«Имея спецэкспортеров, имея закрытые контракты, засекреченные, производство берет это кресло и продает его за границу по цене 5,1 тысячи гривен, со ста гривен платятся налоги, потом офшорная компания завозит это же самое кресло по цене 20 тысяч гривен. И по этой накладной государство обязано заплатить 20 тысяч гривен», — объяснил Кодачигов в эфире телеканала «Киев TV».

Также вместо того, чтобы покупать в России новые детали, злоумышленники вывозят имеющиеся детали в Россию, а затем возвращают по более дорогой цене.

Ранее журналисты Bihus.info рассказали, что раскрыли новую схему хищений с «Укроборонпрома». Отметим также, что в материале расследований фигурирует сын бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Гладковский. СНБО Украины поддержал внесенный в Раду законопроект о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром».