Путин провел рабочую встречу с новым врио губернатора Астраханской области

Москва, 5 июня. Президент Росии Владимир Путин встретился с назначенным врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своем решении. Ранее глава государства принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который занимал этот пост с 2018 года.

Игорь Бабушкин родился в 1970 году в Ярославской области. После окончания Московского высшего общевойскового командного училища проходил военную службу в ВС РФ и подразделениях ФСБ.

С 2013 по 2018 годы работал замглавы Росимущества. Осенью прошлого года получил назначение заместителем полпреда президента РФ в СКФО. Награжден Орденом мужества и другими ведомственными наградами.

Ранее сообщалось, что Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, Дальневосточного и Северо-Западного транспортных прокуроров Александра Хатунцева и Олега Колесова.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил врио заместителя победительницу конкурса «Лидеры России» Марию Литовко. Она будет заниматься вопросами экономического развития региона и земельными отношениями.