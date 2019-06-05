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Гендиректор «Шереметьево» объяснил возникновение «багажного коллапса»

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Гендиректор «Шереметьево» объяснил возникновение «багажного коллапса»

Москва, 5 июня. Задержки с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево» связаны вовсе не с нехваткой грузчиков, а с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке грузов пассажиров. Об этом рассказал гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

По его словам, руководство аэропорта переделывало технологию обслуживания багажа и столкнулось с необходимостью поправить некоторые расчеты.

«Нам нужны другие люди и больше людей. Потому что объем багажа изменился. Спокойно сейчас работаем», — объяснил гендиректор возникновение «багажного коллапса».

На вопрос о массовых увольнениях грузчиков он ответил отрицательно. Василенко также отметил, что во время пика «багажного коллапса» пассажирам пришлось ожидать свои вещи более 2,5 часа.

Гендиректор «Шереметьево» объяснил возникновение «багажного коллапса»

Генеральный директор «Шереметьево» заверил, что проблема с багажом локализована, аэропорт практически вернулся к штатному режиму работы.

«Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет», — заключил Василенко.

На долгое ожидание багажа пассажиры пожаловались 1 июня. В аэропорту ответили, что начался высокий туристический сезон, не хватает грузчиков. 3 июня в зону выдачи багажа был направлен дополнительный персонал. При этом администрация столичного аэропорта признала задержки с выдачей багажа и пообещала, что ситуация стабилизируется к концу июня.

В аэропорту также предложили доставлять багаж по указанному пассажиром адресу, если задержка с выдачей превышает 30 минут. Получить услугу можно, написав соответствующее заявление на стойке регистрации.

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Автор: Екатерина Кухарева
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