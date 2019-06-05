Гендиректор «Шереметьево» объяснил возникновение «багажного коллапса»

Москва, 5 июня. Задержки с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево» связаны вовсе не с нехваткой грузчиков, а с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке грузов пассажиров. Об этом рассказал гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

По его словам, руководство аэропорта переделывало технологию обслуживания багажа и столкнулось с необходимостью поправить некоторые расчеты.

«Нам нужны другие люди и больше людей. Потому что объем багажа изменился. Спокойно сейчас работаем», — объяснил гендиректор возникновение «багажного коллапса».

На вопрос о массовых увольнениях грузчиков он ответил отрицательно. Василенко также отметил, что во время пика «багажного коллапса» пассажирам пришлось ожидать свои вещи более 2,5 часа.

Генеральный директор «Шереметьево» заверил, что проблема с багажом локализована, аэропорт практически вернулся к штатному режиму работы.

«Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет», — заключил Василенко.

На долгое ожидание багажа пассажиры пожаловались 1 июня. В аэропорту ответили, что начался высокий туристический сезон, не хватает грузчиков. 3 июня в зону выдачи багажа был направлен дополнительный персонал. При этом администрация столичного аэропорта признала задержки с выдачей багажа и пообещала, что ситуация стабилизируется к концу июня.

В аэропорту также предложили доставлять багаж по указанному пассажиром адресу, если задержка с выдачей превышает 30 минут. Получить услугу можно, написав соответствующее заявление на стойке регистрации.