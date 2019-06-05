Друзья принца Гарри рассказали о «дурном влиянии» Меган Маркл

Лондон, 5 июня. Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл. Как рассказала подруга королевской семьи Лиззи Канди, Маркл оказывает «дурное влияние» на принца.

По словам модели Лиззи Канди, после свадьбы Маркл запретила супругу общаться со многими приятелями, член королевской семьи перестал уделять внимание своим друзьям. Канди заявила, что Маркл плохо влияет на принца Гарри.

«Она заправляет всем. Этот друг, не буду называть его имя, вынес Гарри из Лас-Вегаса на плечах, когда тот попал в беду. Он был хорошим, надежным другом, всегда был готов прийти на помощь, но теперь его просто прогнали», — приводит слова Канди издание The Mirror.

Как ранее сообщили СМИ, принц Гарри перестал общаться со своим студенческим другом Томом Инскипом. Как сообщалось, бывший друг спросил у принца Гарри, не торопится ли он со свадьбой. Такой вопрос не очень понравился будущей супруге члена королевской семьи.

Ранее принц Гарри показательно игнорировал президента США Дональда Трампа во время приема американского лидера в Великобритании. Причиной такого поступка могло стать резкое высказывание Трампа в адрес Меган Маркл. Президент США в интервью британскому таблоиду The Sun назвал герцогиню Сассекскую «противной». Возможно, нелюбовь Трампа к супруге принца Гарри в свою очередь связана с ее недовольством его избирательной кампанией. Маркл заявила, что она была откровенно женоненавистнической и противоречивой.