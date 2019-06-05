Ревнивые школьницы на Алтае заставили сверстницу пить из лужи

Барнаул, 5 июня. Следственные органы проводят проверку после публикации видео, на котором подростки угрожают насилием и погружают девушку в лужу в Алтайском крае, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Бийске. Видео появилось в Сети, на нем школьницы заставляют несовершеннолетнюю пить грязную воду. По некоторой информации, конфликт между подростками произошел из-за мальчика.

«Могу помочь, показывать не буду. Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала», — говорит одна школьница на видео, ее цитирует «Газета Кемерова».

Следственные органы уже установили личность потерпевшей, пишет «Ридус». Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором зафиксировали издевательства над пожилым пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. Главврача медучреждения уволили после инцидента.