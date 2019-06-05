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Ревнивые школьницы на Алтае заставили сверстницу пить из лужи

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Ревнивые школьницы на Алтае заставили сверстницу пить из лужи

Барнаул, 5 июня. Следственные органы проводят проверку после публикации видео, на котором подростки угрожают насилием и погружают девушку в лужу в Алтайском крае, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Бийске. Видео появилось в Сети, на нем школьницы заставляют несовершеннолетнюю пить грязную воду. По некоторой информации, конфликт между подростками произошел из-за мальчика.

«Могу помочь, показывать не буду. Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала»,  — говорит одна школьница на видео, ее цитирует «Газета Кемерова».

Следственные органы уже установили личность потерпевшей, пишет «Ридус». Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Ревнивые школьницы на Алтае заставили сверстницу пить из лужи

Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором зафиксировали издевательства над пожилым пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. Главврача медучреждения уволили после инцидента.

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Автор: Ирина Селезнева
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