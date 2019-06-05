Запад пытается ввергнуть Идлиб в трясину, отвлекая Россию и Сирию «мирной» сделкой

Сирия полна решимости восстановить контроль над Идлибом, несмотря на категоричную позицию Запада. Для США и Евросоюза освобождение этого региона равносильно завершению вооруженного конфликта и полноценному старту мирного строительства и политического урегулирования. Они, однако, к такому, судя по всему, совсем не готовы.

Вероятно, именно из-за этого ими была предложена некая сделка России, как сообщают некоторые СМИ. В чем ее возможная суть? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Западные страны, очевидно, понимают, что, несмотря на какие бы то ни было меры с их стороны, Сирийская арабская армия (САА) в случае соответствующего приказа сможет без существенных препятствий отбить Идлибскую зону у террористов. Безосновательные же попытки обвинить ее в гуманитарной катастрофе в провинции совершенно смешны после того, что ВВС международной коалиции сделали с Раккой.

Тем не менее, по совету Москвы, Дамаск взял паузу, и пока не действует масштабно на северо-западе САР, преимущественно обороняясь или атакуя лишь самых радикальных исламистов из «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

Видимо, воспользовавшись затишьем, западные государства и Израиль, как передают СМИ, предлагают РФ договоренности. Ими рассматривается даже возможная отмена санкций против арабской республики. Но в обмен сирийский лидер Башар Асад должен будет провести реформы и отказаться от тесных связей с Ираном.

Предполагается, что в таком случае США и их союзники будто бы включатся в мирное строительство послевоенной Сирии. Ранее Россия неоднократно призывала их присоединиться к процессу восстановления на международных площадках — Запад всегда реагировал одобрительно, но никаких реальных шагов не делал.

Есть ли вероятность, что он все же предпримет усилия на этом направлении, и на каких именно реформах в таком случае он будет настаивать? Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заметил в интервью ФАН, что, какой бы ни была предложенная коалицией США сделка, она вряд ли по-настоящему удобна и выгодна Дамаску.

«Скорее всего, это будет давление для достижения легализации таких реформ и новой конституции, которые обеспечили бы широкие политические возможности так называемой умеренной оппозиции. Это, вероятно, какая-то более тонкая попытка сменить или по крайней мере существенно ослабить действующее руководство САР. Соответственно, заключение подобной сделки вряд ли будет возможно. Даже если будут допущены послабления в пользу Запада, то затем добиться от него выполнения своей части соглашений будет почти не возможно», — уверен эксперт.

Если бы США и их союзники могли играть честно, тогда, безусловно, стоило бы договариваться и реализовывать сделки, но в данной ситуации, как и при любых других соглашениях с ними, очень велика вероятность оказаться обманутыми.

«Выполнят ли они свои обязательства? Кроме того, как вообще это предложение подразумевает дальнейшее урегулирование в Идлибе? Безусловно, Запад будет продвигать «компромисс» по этой зоне, чтобы она оставалась оплотом для боевиков оппозиции и, соответственно, козырной картой для него самого. Поэтому предложения стран ЕС и США, если они вообще поступят, все равно вряд ли будут восприняты Москвой и Дамаском, потому что ожидать каких-то гарантий со стороны западных государств практически бессмысленно», — добавил собеседник ФАН.

Не исключено, что своей сделкой они лишь пытаются отвлечь сирийское правительство от Идлиба. Между тем полноценное политическое урегулирование и будет возможно лишь тогда, когда в стране будут ликвидированы все террористические анклавы, подчеркнул востоковед.

«Масштабные реформы и новая конституция возможны только после завершения вооруженного противостояния. Задачей номер один сейчас должно стать освобождение Идлиба от джихадистов, затем возвращение под управление законных властей Ат-Танфа, Манбиджа и Заевфратья. Уже после этого можно говорить о каких-то серьезных реформах, которые лишь в том случае будут иметь для САР повсеместный и легитимный характер», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.