Захарова объяснила США, как добиться выхода Венесуэлы из кризиса

Москва, 5 июня. Министерство иностранных дел РФ призывает США отказаться от давления на власти Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что Венесуэла на протяжении последних двух лет живет под угрозой потенциальной агрессии США. Она также добавила, что США продолжают подготовку общественного мнения к возможному военному вторжению в Венесуэлу.

«Вот уже более двух лет Венесуэла вынуждена жить под «дамокловым» мечом потенциальной агрессии США. Сейчас, хотя угроза прямой интервенции в Венесуэлу, казалось бы, снизилась, сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны, включая силовые акции. Это похоже на театр абсурда, за последние десятилетия США превратились в то с чем раньше сами же и боролись,», — пояснила Захарова.

По ее словам, Россия призывает США отказаться от давления на власти Венесуэлы. Кроме того Захарова, напомнила о печальных последствиях, к которым приводит вмешательство США во внутренние дела других стран.

«Это похоже на театр абсурда. За последние десятилетия США превратились в то, с чем раньше сами же и боролись, все это оправдание никчемных средств благородным целями, если кто-то не усвоил уроков Сирии, Ливии и Югославии, то можно посмотреть какое будущее ждет героев этих действий», — добавила Захарова.

Напомним, в январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом страны». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, а также призвали Каракас провести внеочередные президентские выборы. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов урегулирования кризиса в республике».