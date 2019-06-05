Матвиенко призвала заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Ялта, 5 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заложить в бюджете на 2020 год средства для защиты россиян, попавших в беду за рубежом. Такую инициативу она озвучила на пленарном заседании V международного Ливадийского форума.

Матвиенко призвала зампредседателя Совфеда Ильяса Умаханова, главу комитета по международным делам Константина Косачева, а также председателя комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса разработать предложения по введению статьи бюджета о защите россиян за рубежом. Инициативы должны быть переданы на рассмотрение в Минфин РФ.

«Вам буквально две недели на проработку внесения предложений в министерство финансов в бюджет 2020 года, — констатировала Матвиенко. — Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они не находились».

Вопрос о финансировании защиты россиян, попавших в беду за рубежом, был поднят президентом международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасан Мирзоев. Он обратил внимание на случаи, когда защитникам не удается даже найти средства, чтобы представлять интересы граждан РФ в суде.

Председатель Совфеда отметила, что на данный момент производятся перечисления «миллионов долларов в какие-то неизвестные международные фонды». Матвиенко констатировала, что после этого «средства растворяются».

«Мы не знаем, на что и как это идет, — пояснила спикер верхней палаты парламента, — мы не можем создать фонд или предусмотреть бюджетные средства для того, чтобы иметь в таких случаях на комиссионной основе возможность оказывать защиту [россиянам], может, через Россотрудничество».

Накануне глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил о создании депутатом Виталием Милоновым закона о юридической защите подвергшихся за границей гонениям россиян.