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Эксперт объяснил отношение МИД РФ к ситуации в Судане

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Эксперт объяснил, почему МИД РФ поддержал переходный военный совет Судана

Россия приветствовала решение переходного военного совета (ПВС) Судана, предложившего создать технократическое правительство и провести в африканской республике демократические выборы в 2020 году. Соответствующее заявление сделал накануне МИД РФ. Известный российский радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что позиция российского внешнеполитического ведомства по выборам в Судане абсолютно логична, так как Москва всегда поддерживала мирное решение любых сложных вопросов.

Идею о создании технократического правительства ранее высказал глава ПВС Абдельфаттах аль-Бурхан. В своем телеобращении он призвал нацию провести в Судане всеобщие выборы.

В свою очередь МИД РФ призвал все суданские силы проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами. Комментируя ситуацию, российский радиоведущий, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян заявил, что в «данном случае позиция России абсолютно логична и понятна, так как Москва неоднократно заявляла, что любые сложные вопросы необходимо решать мирным, демократическим путем».

Армен Гаспарян

«Нельзя все сложные и спорные вопросы решать путем скатывания в вооруженные конфронтации. Это никогда до добра не доводит. Поэтому у меня не вызывает удивления, что МИД РФ признал ПВС, но тут возникает другой вопрос — насколько хватит воли у совета, потому что ситуация в Судане, мягко говоря, далека от благополучия. Там весьма и весьма сложно, поэтому понятно, что существует целый ряд политических сил, которые поставили на карту дестабилизацию обстановки, и они, разумеется, будут стараться этот вектор продвигать дальше», — заявил эксперт.

Собеседник ФАН также отметил действия членов ПВС, которые стремятся удержать страну «на плаву» в один из самых сложных периодов ее существования». В настоящий момент в Судане официально не существует легитимного правительства, тем не менее переходный военный совет страны использует все силы для защиты гражданских и наведения порядка. Так, представителям совета удалось убрать с площади перед армейским штабом в Хартуме провокаторов.

В свою очередь коалиция оппозиционных партий и движений Судана мешает ПВС заниматься делом, постоянно митингуя, и не предлагая никаких реальных решений для стабилизации обстановки.

«Важно также отметить принцип невмешательства, он невероятно важен. У того же коллективного Запада этого принципа уже очень давно нет, его даже никто не декларирует, и те же США исходят из простой парадигмы — выгодно или нет. Если выгодно, будут вмешиваться, если не выгодно — вмешиваться не будут. К сожалению, современная политика свелась к грубому, бытовому способу исключительной демонстрации силы. Запад уже отвык от сменяемого переговорного процесса и возвращаться в состояние традиционных политических институтов пока не собирается», — сказал Гаспарян.

Эксперт объяснил, почему МИД РФ поддержал переходный военный совет Судана

По мнению эксперта, если переходный совет сумеет создать базис для дальнейшего диалога внутри суданского народа, то страна действительно сможет выбраться из кризиса с минимальными потерями. То есть назначение нового, выборного правительства станет благом для рядового суданца.

Напомним, в начале апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. Глава оборонного ведомства республики заявил о взятии власти в стране военными на два года и о начале переходного периода.

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Автор: Сергей Петров
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