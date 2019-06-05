Эксперт объяснил отношение МИД РФ к ситуации в Судане

Россия приветствовала решение переходного военного совета (ПВС) Судана, предложившего создать технократическое правительство и провести в африканской республике демократические выборы в 2020 году. Соответствующее заявление сделал накануне МИД РФ. Известный российский радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что позиция российского внешнеполитического ведомства по выборам в Судане абсолютно логична, так как Москва всегда поддерживала мирное решение любых сложных вопросов.

Идею о создании технократического правительства ранее высказал глава ПВС Абдельфаттах аль-Бурхан. В своем телеобращении он призвал нацию провести в Судане всеобщие выборы.

В свою очередь МИД РФ призвал все суданские силы проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами. Комментируя ситуацию, российский радиоведущий, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян заявил, что в «данном случае позиция России абсолютно логична и понятна, так как Москва неоднократно заявляла, что любые сложные вопросы необходимо решать мирным, демократическим путем».

«Нельзя все сложные и спорные вопросы решать путем скатывания в вооруженные конфронтации. Это никогда до добра не доводит. Поэтому у меня не вызывает удивления, что МИД РФ признал ПВС, но тут возникает другой вопрос — насколько хватит воли у совета, потому что ситуация в Судане, мягко говоря, далека от благополучия. Там весьма и весьма сложно, поэтому понятно, что существует целый ряд политических сил, которые поставили на карту дестабилизацию обстановки, и они, разумеется, будут стараться этот вектор продвигать дальше», — заявил эксперт.

Собеседник ФАН также отметил действия членов ПВС, которые стремятся удержать страну «на плаву» в один из самых сложных периодов ее существования». В настоящий момент в Судане официально не существует легитимного правительства, тем не менее переходный военный совет страны использует все силы для защиты гражданских и наведения порядка. Так, представителям совета удалось убрать с площади перед армейским штабом в Хартуме провокаторов.

В свою очередь коалиция оппозиционных партий и движений Судана мешает ПВС заниматься делом, постоянно митингуя, и не предлагая никаких реальных решений для стабилизации обстановки.

«Важно также отметить принцип невмешательства, он невероятно важен. У того же коллективного Запада этого принципа уже очень давно нет, его даже никто не декларирует, и те же США исходят из простой парадигмы — выгодно или нет. Если выгодно, будут вмешиваться, если не выгодно — вмешиваться не будут. К сожалению, современная политика свелась к грубому, бытовому способу исключительной демонстрации силы. Запад уже отвык от сменяемого переговорного процесса и возвращаться в состояние традиционных политических институтов пока не собирается», — сказал Гаспарян.

По мнению эксперта, если переходный совет сумеет создать базис для дальнейшего диалога внутри суданского народа, то страна действительно сможет выбраться из кризиса с минимальными потерями. То есть назначение нового, выборного правительства станет благом для рядового суданца.

Напомним, в начале апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. Глава оборонного ведомства республики заявил о взятии власти в стране военными на два года и о начале переходного периода.