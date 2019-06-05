PR‐директор Алибасова рассказал подробности случившегося

Москва, 5 июня. PR‐директор известного шоумена Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер получил серьезный ожог пищевода, выпив по ошибке жидкость для прочистки труб.

«У Алибасова диагностирован максимальный ожог пищевода — 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей. Врачи борются за жизнь известного продюсера и опасаются давать прогнозы», — приводит слова Горжанкина канал «360».

Несчастный случай с основателем группы «На-на» случился накануне — Алибасова увезли на скорой в НИИ имени Склифосовского в ночь на 5 июня. По словам PR-директора шоумена, диагноз серьезный, однако есть и позитивные моменты — сейчас Алибасов находится в сознании и может дышать без аппаратов.

Горжанкин добавил, что, по мнению медиков, это хорошая динамика, так как довольно часто при подобных диагнозах люди могут задыхаться и терять сознание. Он отметил, что есть надежда, что продюсер поправится, хотя прогнозы делать еще слишком рано.

Как ранее писал НСН, продюсер перепутал химический раствор для устранения засоров в трубах с соком и выпил его. Алибасов тут же понял, что случилось и вызвал медицинскую бригаду. Врачи на месте сделали ему промывание желудка, а затем отвезли в больницу с сильнейшим ожогом пищевода.

Алибасов отравился накануне своего 72-летия. Шоумен был официально женат пять раз. В ноябре прошлого года он сочетался браком с известной российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. При этом сына — Бари Алибасова-младшего — продюсеру родила Елена Уронич, с которой тот состоял в гражданском браке.